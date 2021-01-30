Resmi Gazete'de yayımlandı: Amasya, Bolu ve Trabzon'da yaylalar imara açılacak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Amasya, Bolu ve Trabzon'da 15 yaylanın statüsü kaldırılarak imara açıldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Amasya, Bolu ve Trabzon'da 15 yaylanın statüsü kaldırıldı. Kararla birlikte yayla alanı olmaktan çıkarılan yerler imara açılabilecek. Listede dünyaca ünlü Trabzon'daki Hıdırnebi yaylası da bulunuyor.
Resmi Gazete'de yer alan kararda, "Ekli listede adları belirtilen alanların 'yayla alanı' olarak ilan edilmelerine ilişkin aynı listede tarih ve sayıları yazılı Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan hükümlerin yürürlükten kaldırılmasına, 6831 sayılı Orman Kanununun 17'nci maddesi gereğinde karar verilmiştir" denildi. Söz konusu 17. madde bölgenin imara açılabilmesini öngörüyor.
YAYLA STATÜSÜNDEN ÇIKARILAN ALANLAR ŞU ŞEKİLDE:
Amasya: Ahmetoğlu, Keşbeli,Çukurtuzla, Melikli, Çukuryayla, Alanbaşı, Kadı Çayırı, Kulam, Peynirçayı, Düvenci, Fındıkpınar
Bolu: Göllü Ören, Yaylabeli
Trabzon: Hıdırnebi-1, Hıdırnebi-2
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a çok sert sözler
- CHP'li 3 vekil istifa etti
- AKP'li başkan istifa etti
- İmamoğlu'ndan istifa eden milletvekilleri ve İnce yorumu
- İnsan içine çıkamaz polemiği sürüyor
- CHP'li Özgür Özel'den istifalara ilişkin açıklama
- İBB'den Demet Akalın'a yanıt
- CHP'den istifa eden 3 milletvekiline AKP'lilerden tebrik
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- Bilim insanları 'Nipah virüsü' için uyardı
Video Haberler
- -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
- Haliç'te can pazarı, o anlar kamerada
- Motor bloğu ile inşaattan çelik pano hırsızlığı kamerada
- Prof. Dr. Turan: Biraz daha zamana ihtiyacımız va
- Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sürpriz
- İmamoğlu'ndan istifa eden milletvekilleri ve İnce yorumu
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- Zeytinburnu'nda gemi karaya oturdu
- Arkadaşını bıçakladı, camdan gazetecilere meyve uzattı
- AKP'ye oy veren 'sağcı' yurttaş böyle çileden çıktı
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a çok sert sözler
- CHP'li 3 vekil istifa etti
- AKP'li başkan istifa etti
- İmamoğlu'ndan istifa eden milletvekilleri ve İnce yorumu
- İnsan içine çıkamaz polemiği sürüyor
- CHP'li Özgür Özel'den istifalara ilişkin açıklama
- İBB'den Demet Akalın'a yanıt
- CHP'den istifa eden 3 milletvekiline AKP'lilerden tebrik
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- Bilim insanları 'Nipah virüsü' için uyardı