Resmi Gazete'de yayımlandı: Amasya, Bolu ve Trabzon'da yaylalar imara açılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Amasya, Bolu ve Trabzon'da 15 yaylanın statüsü kaldırılarak imara açıldı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ocak 2021 Cumartesi, 11:39
Resmi Gazete'de yayımlandı: Amasya, Bolu ve Trabzon'da yaylalar imara açılacak
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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Amasya, Bolu ve Trabzon'da 15 yaylanın statüsü kaldırıldı. Kararla birlikte yayla alanı olmaktan çıkarılan yerler imara açılabilecek. Listede dünyaca ünlü Trabzon'daki Hıdırnebi yaylası da bulunuyor.

Resmi Gazete'de yer alan kararda, "Ekli listede adları belirtilen alanların 'yayla alanı' olarak ilan edilmelerine ilişkin aynı listede tarih ve sayıları yazılı Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan hükümlerin yürürlükten kaldırılmasına, 6831 sayılı Orman Kanununun 17'nci maddesi gereğinde karar verilmiştir" denildi. Söz konusu 17. madde bölgenin imara açılabilmesini öngörüyor.

YAYLA STATÜSÜNDEN ÇIKARILAN ALANLAR ŞU ŞEKİLDE:

Amasya: Ahmetoğlu, Keşbeli,Çukurtuzla, Melikli, Çukuryayla, Alanbaşı, Kadı Çayırı, Kulam, Peynirçayı, Düvenci, Fındıkpınar

Bolu: Göllü Ören, Yaylabeli

Trabzon: Hıdırnebi-1, Hıdırnebi-2


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