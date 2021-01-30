Feridun Hadi Sinirlioğlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na atandı

30 Ocak 2021 Cumartesi, 06:42

Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Feridun Hadi Sinirlioğlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanarak ve kendisine "büyükelçi" unvanı verilerek, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCILARI GÖREVDEN ALINDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcıları Osman Dinçbaş ve Bülent Aksu görevlerinden alınırken yerlerine Cengiz Yavilioğlu ve Şakir Ercan Gül atandı.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın ataması yapıldı.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Cengiz Erdem görevinden alındı.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve Yürütme Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı görevlendirilirken, Yürütme Kurulu üyeliklerine ise Kadim Budak ve Prof. Dr. İbrahim Dincer getirildi.

Söz konusu karara göre, iptal edilen turizm merkezleri şunlar:

"Bolu Karacasu Termal Turizm Merkezi, Giresun Aksu Turizm Merkezi, Isparta Merkez Gülpark Turizm Merkezi, Manisa-Demirci-Hisar Termal Turizm Merkezi, Manisa-Kula-Emir Termal Turizm Merkezi, Ordu-Fatsa-Çerkezler Turizm Merkezi, Trabzon Araklı Pazarcık Yaylası Turizm Merkezi ve Trabzon Araklı Yeşilyurt Yılantaş Yaylası Turizm Merkezi."

Karar ile Nevşehir Kozaklı Termal Turizm Merkezi, Sakarya Akyazı Kuzuluk Termal Turizm Merkezi, Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve Ordu Bolaman Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nin sınırları yeniden belirlendi.

İzmir Balçova Termal Turizm Merkezi ile İzmir İnciraltı Termal Turizm Merkezi'nin sınırları da daraltma ve sınır aktarımı yapılmak suretiyle yeniden tespit edildi.

Hatay Samandağ Turizm Bölgesi'nin adı ve statüsü Hatay Arsuz Samandağ Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak değiştirilirken, sınırları da yeniden düzenlendi.

Bursa Uludağ II. Gelişim Bölgesi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nin sınırları da genişletme yapılmak suretiyle yeniden belirlendi.

ACELE KAMULAŞTIRILMA KARARI

Cumhurbaşkanı kararı ile Niğde'nin merkez ilçe sınırları içerisinde 3 Mart 2020 tarihinde ilan edilen yenileme alanı kapsamındaki bazı taşınmazların Kentsel Yenileme Projesi kapsamında Niğde Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi.

3 İLÇEDEKİ EMNİYET AMİRLİKLERİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Resmi Gazete'deki bir başka karar ile Nevşehir'in Acıgöl, Derinkuyu ve Kozaklı ilçelerindeki emniyet amirlikleri, ilçe emniyet müdürlüğüne dönüştürüldü.

Ayrıca Samsun'un Canik ilçesine bağlı Fındıcak Mahallesi'nin Tekkeköy ilçesine bağlanmasına karar verilirken, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeşilkent ve Osmanlı mahalleleri ile Şehitkamil ilçesi İncilikaya Mahallesi arasındaki iki ilçe sınırı da yayımlanan kroki ile tespit edildi.