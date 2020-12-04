Resmi Gazete’de yayımlandı: İsmailağa Vakfı kuruldu!
İsmailağa Cemaati’ne bağlı İsmailağa Vakfı’nın kuruluş senedi Resmi Gazete’de yayımlandı. İstanbul’da 60 bin TL sermaye ile kurulan vakfın amacı, “Vatanın bütünlüğünü korumak, maddi manevi her türlü kalkınmasına yardımcı olmak” olarak açıklandı.
İsmailağa Cemaati’ne bağlı İsmailağa Vakfı resmen kuruldu. Cemaatin lideri olarak bilinen Ahmet Ustaosmanoğlu’nun kurucuları arasında yer aldığı vakfın yönetim kurulu henüz belirlenmezken mal varlığının 60 bin TL olduğu bildirildi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaret ettiği cemaatin vakfının kuruluş senedi Resmi Gazete’de yayımlandı. Toplam malvarlığı 60 bin TL olarak kaydedilen vakfın kurucuları arasında, cemaat lideri Ahmet Ustaosmanoğlu da yer aldı.
SERMAYESİ 60 BİN TL
15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından tasfiye edilen Gülen Cemaati’nin ardından etkinliğini giderek ardından İsmailağa Tarikatı’nın önde gelen isimlerinin kurduğu vakfın adı İsmailağa Vakfı oldu. İstanbul merkezli olduğu bildirilen vakıf, 60 bin TL sermaye ile faaliyete başladı.
Vakfın kuruluş senedinde Celal Erzincanlıoğlu, Mahmut Seyfettin İnanç, Ahmet Ustaosmanoğlu ve Adnan Muhlis Koçak, kurucular arasında sıralandı. Vakfın amacı ise şöyle açıklandı:
“Vatanın bütünlüğünün korunması ve maddi-manevi her türlü kalkınmasına yardımcı olmak, milletimizin birlik ve beraberliğini muhafazaya, dini, ahlaki, ilmi ve fikri seviyesini yükseltmeye, tarihi ve kültürel mirasını koruyup yaşatma ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.”
Kaynak: Birgün
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