Resmi Gazete'de yayımlandı: KHK'liler artık avukatlık yapabilecek

08 Eylül 2020 Salı, 13:33

Anayasa Mahkemesi, serbest avukatlık yapmaları engellenen avukatların özel hayata saygı hakkının ve adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Söz konusu karar bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK’ye dayanarak Adalet Bakanlığı, kamu görevinden çıkarılan hukuk fakültesi mezunu veya daha önceden avukatlık ruhsatı sahibi olan çok sayıda kişinin avukatlık yapmasına karşı çıktı.

Bakanlık, gerekçe olarak avukatlığın kanunda bir kamu hizmeti olarak tanımlanmış olmasını gösterdi. Darbe girişimi sonrası Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda iletişim uzmanı olarak görev yapan Tamer Mahmutoğlu ihraç edildi.

Eski Savcı Mehmet Bayhan da Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından meslekten çıkarıldı. Bayhan, açılan davada beraat ederken Mahmutoğlu hakkında herhangi bir dava açılmadı. Her iki isim, bulundukları illerde avukatlık yapmak amacıyla baro lehvasına yazıldı. Ancak bakanlığın açtığı dava sonucunda iptal kararı çıktı.

Bayhan ve Mahmutoğlu’nun başvurusunu karara bağlayan AYM, iki başvurucunun haklarının ihlal edildiğine karar verdi. AYM, ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılması amacıyla kararın bir örneğini idare mahkemesine gönderecek. İhlal kararında, her iki ismin herhangi bir ceza almamasının etkili olduğu öğrenildi.

KARAR RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

Anayasa Mahkemesi, kamu görevinden çıkarılan ve ceza almayan hukuk fakültesi mezunu KHK’lilerin, avukat olarak baro lehvasına yazılmasının önünü açan karara geçtiğimiz aylarda imza atmıştı.

Kararın bugün Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla resmileşmiş oldu.

YİĞİTER: BAROYA BAŞVURACAĞIM

OHAL KHK’si ile Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki görevinden ihraç edilen Dr. Cenk Yiğiter, AYM kararının hatırlatarak avukatlık stajına kaldığı yerden devam edebilmek için başvuruda bulunacağını açıkladı.

Yiğiter, “Anayasa Mahkemesi bugün, KHK’lilere avukatlık yaptırılmamasının hak ihlali olduğuna yönelik iki bireysel başvuru kararını Resmi Gazete’de yayınlandı. Biraz sonra bu kararlarla birlikte Ankara Barosu ‘na avukatlık stajımın kaldığı yerden devamı için başvuruda bulunacağım” dedi. Yiğiter, daha sonra başvuru dilekçesini Baro’ya ilettiğini belirtti.