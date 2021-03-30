Resmi Gazete'de yayımlandı: MKEK ve DHMİ'de görev değişikliği

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdür Yardımcılığına Durmuş Ali Keskinkılıç, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcılığına da Enes Çakmak getirildi.

AA
30 Mart 2021 Salı, 08:23
Resmi Gazete'de yayımlandı: MKEK ve DHMİ'de görev değişikliği
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, MKEK Genel Müdürlüğünde açık bulunan genel müdür yardımcılığına Durmuş Ali Keskinkılıç'ın ataması yapıldı.

DHMİ Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karakan görevden alınarak, yerine Enes Çakmak atandı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler