Resmi gazetede yayımlandı: Vergi ve cezalara zam geliyor
Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi. Buna göre trafik cezaları, cep telefonu, pasaport, ehliyet, MTV vb. harçlara 2021 yılında yüzde 9,11 zam yapılacak.
Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak tespit edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğde, Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilerek, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi.
Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2020 için yüzde 9,11 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.
Buna göre trafik cezaları, cep telefonu, pasaport, ehliyet, MTV vb. harçlara 2021 yılında yüzde 9,11 zam yapılacak
Öte yandan bu konuda daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalacağı da belirtildi.
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