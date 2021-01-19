Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu deprem sigortasında azami teminat artırıldı

19 Ocak 2021 Salı, 09:46

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, sigorta bedelinin belirlenmesine esas metrekare bedelleri; betonarme yapılar için 1.134 TL'den 1.268 TL'ye, diğer yapılar için ise 782 TL'den 874 TL'ye çıkarıldı.

Tebliğe eklenen geçici maddelere göre, teminat başlangıç tarihi 1 Ocak- 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki sigorta sözleşmeleri için tarife fiyatı üzerinden yüzde 10 oranında indirim uygulanması kararlaştırıldı.

Tebliğin yayımı tarihinden önce akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1 Ocak ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, prime ilişkin herhangi bir işlem yapılmaksızın yeni belirlenen teminatlara tabi olacak.