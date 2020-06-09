Resmi Gazete'de yayınlandı! TÜİK'te 10 bölge müdürü görevden alındı
TÜİK'te 26 bölge müdüründen 10'u bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alındı.
Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) 10 bölge müdürü görevden alındı. TÜİK’te başkanlığa 22 Mayıs 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın özel kalem müdürü Elif Esen'le evli olan Muhammed Cahit Şirin atanmıştı.
Görevden alınan isimler şöyle:
– Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel,
– Bursa Bölge Müdürü Ünal Can,
– Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ,
– Edirne Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu,
– İstanbul Bölge Müdürü Zeki Bostancı,
– Kastamonu Bölge Müdürü İsmail Gökalp,
– Konya Bölge Müdürü Nurettin Kaya,
– Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol,
– Siirt Bölge Müdürü Yavuz Uyar,
– Trabzon Bölge Müdürü Hakan Göregen.
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