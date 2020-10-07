Resmi Gazete'de yayınlandı: Yeşil pasaportun süresi uzadı
Cumhurbaşkanı Kararı ile ihracatçılara verilebilecek hususi damgalı pasaportların (yeşil pasaport) süresi 2 yıldan 4 yıla uzatıldı.
İhracatçılara verilebilecek hususi damgalı pasaportların süresi 2 yıldan 4 yıla uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda 'Bakanlık' olarak atıf yapılan Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı olarak değiştirildi. Bu kapsamda pasaport başvuruları İçişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na yapılacak.
Yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaportlar yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı kabinenin belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine veriliyor.
Yeşil pasaport sahipleri 160 ülkeye vizesiz veya kapıda vize alarak girebiliyor.
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