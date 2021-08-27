Resmi Gazete'deki karara 'Van'a ayrımcılık' tepkisi

27 Ağustos 2021 Cuma, 11:26

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, mücbir sebep ilan edilen afet bölgelerinde yaşayan vatandaşların, alacaklı idarelere olan taksit ödeme süreleri uzatıldı. Borçluların ödemeleri mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aylarda ödenecek şekilde yeniden düzenlendi.

Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da bazı yerleşim yerlerinde oluşan mücbir sebebe istinaden, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunlardaki taksit ödeme süreleri yeniden belirlendi.

VAN'A AYRIMCILIK TEPKİSİ

Söz konusu iller arasına sel felaketinin yaşandığı Van'ın dahil edilmemesine HDP'li Sezai Temelli'den tepki geldi. Söz konusu uygulamanın ayrımcılık olduğunu belirten Temelli, "Ayrımcılığın belgesi olur mu? Olur…" diyerek tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından Van'ın afet bölgelerine dahil edilmemesine tepki gösteren Sezai Temelli sosyal medya hesabından şu mesajları paylaştı:

Ayrımcılığın belgesi olur mu? Olur… Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla doğal afetlerden zarar gören yörelerdeki halkın taksit ödeme süreleri mücbir sebep ilan edilerek uzatılmıştır. Van hariç!

Öncelikle bu illerimizde meydana gelen afetlerde yaşamını yitirenlere başsağlığı, yaralanan ve zarar görenlere sonsuz geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim. Ancak bu kararla bir kez daha Türkiye'nin karşısındaki en önemli afetin AKP iktidarı olduğu ortaya çıkmıştır.

En başından bu yana hasar alan alanların afet bölgesi olması gerektiğini, halkın, esnafın vergi borçlarının silinmesi ve ertelenmesi gerektiğini dile getirdik.

Son 20 yılda doğal afetlerin müsebbibi de olan AKP iktidarı hem halkın bu haklı talebini yerine getirmemiş ve sadece son yapılandırma yasalarında süre uzatımı yapmakla yetinmiştir.

'AYRINCILIĞIN EN SOMUT HALİ'

Bunu dahi yaparken yine ayrımcılığın en somut örneklerinden birini yaparak son sel felaketlerinde zarar gören başta Başkale olmak üzere Van ilimizi kapsam dışında bırakmıştır.

Doğal afetler önlenebilir sonuçları olan olaylardır ve halklar olarak bunun için bir an evvel bu ceberrut iktidardan kurtulmalıyız.