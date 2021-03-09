Ressam Mehmet Ali Doğan: "Çok renkçi bir ressam olmaktan mutluyum"

09 Mart 2021 Salı, 02:00

Ressam Mehmet Ali Doğan’ın sanal resim sergisi, Ankara’da, Krişna Sanat Merkezi’nde açıldı. Çarpıcı renklerle yapılmış geometrik resimleriyle tanınan Mehmet Ali Doğan, çok renkçi bir ressam olmanın kendisini mutlu ettiğinden söz ediyor.

Mehmet Ali Doğan, sanal sergisine ilişkin sorularımızı yanıtladı:

- Geometrik bir resim anlayışınız var. Tam soyut resim de diyemeyiz galiba yapıtlarınıza...

Resimlerimde dikdörtgen form içerisinde üçgen, helezonik çizgiler ve birbirinden farklı dikdörtgen biçimler kullanarak kompozisyon oluşturuyorum. İnsanlık tarihinin tüm kültür katmanlarına gönderme yapmak istiyorum. Geometrik düzen içinde, insanların dünya yüzeyini, yeraltı kaynaklarını parsel parsel bölme planları yaptıklarını göstermeye çalışıyorum. İnsanlar, bir diğer kültürü yok ederek birbirlerini savaşlar ile katlederek kendilerine yaşam alanları açmışlar. Günümüzde de süren bu sömürü durumunu bir metafor olarak tasarlıyorum resimlerimde.

- Canlı, çarpıcı renklerle çalışmak, etkileyici olmak için mi?

Birbirinden farklı ve de çok renkli geometrik biçimlerden oluşturduğum resimlerim, içsel olarak nedenini bilemediğim ayrı bir konu benim için. Çok renkli geometrik resimler yapıyor olmamın nedeni, insanların kültürel olarak çok farklı ritüeller ve birikimlerle kendi tarihlerini oluşturma gayretleridir. Bu farklılıklar, benim resimlerime Anadolu’daki kilim motiflerimizde olduğu gibi canlı renkler olarak yansıyor. Ayrıca çok renkçi bir ressam olmak beni mutlu ediyor.

- Salgın, resim sanatını ve ressamları nasıl etkiledi?

Pandemi sürecinde sürekli durmadan resim yaptım diyebilirim. Evimdeki bir koltuk benim atölyem oldu. Bu süreçte; Taş Üstüne Taş, Örselenmiş Ruhlar ve Virüsün Gözü olmak üzere üç seri resim yaptım. Benim gibi diğer sanatçı arkadaşlarımız da daha çok resim ürettiler. İnancım odur ki pandemi sonrası sanat, insanların yaşamında daha çok var olacak çünkü artık tasarımın ve yazılımın öne çıktığı bir çağdayız.