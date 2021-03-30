Restoran işletmecileri uyardı: Kısa çalışma biterse ücretsiz izin başlar

30 Mart 2021 Salı, 17:22

Pandemi dolayısıyla 2020 Nisan'ında başlatılan kısa çalışma ödeneği bu ay sona eriyor. Sendikaların yan ısıra işveren örgütlerinden de hükümete, kısa çalışma ödeneği uygulamasının en azından haziran sonuna kadar sürdürülmesi çağrıları ise sürüyor.

Koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yeni kısıtlamalar açıkladı. Bu kısıtlamalardan ise yine en çok hizmet sektörü etkilenecek.

Bloomberg HT yayınına katılan Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, kısa çalışma desteği verilmediği durumda sektörde çalışanların ücretsiz izne çıkarılmasından başka şanslarının kalmayacağını söyledi.

'TURİZM SEKTÖRÜ ANCAK HAZİRAN SONU GERİ DÖNÜŞÜM SAĞLAYABİLECEK'

Demirer yayında konuyla ilgili şunları söyledi:

"31 Mart'ta bitecek olan kısa çalışma ödeneğinin hiç değilse Haziran sonuna kadar, olmuyorsa Mayıs sonuna kadar uzatılmasını istiyoruz. Bunu Türkiye'nin geneli için değil, turizm sektörü paydaşları ve yeme-içme sektörü için söylüyorum. Çünkü turizm sektörü ancak Haziran sonu geri dönüşüm sağlayabilecek. Yeme-içme sektörü de kanun ve genelgeyle kısıtlanan yeme içme saatlerini ancak, Cumhurbaşkanımızın teyit ettiği gibi bayramla birlikte normalleştirebilecek. Siz bir taraftan çalışma saatlerimi benim elimden haklı nedenlerle de aldığınız zaman, bunun sonucu olarak da ekonomik performans üçte birlere, dörtte birlere düştüğü zaman diğer taraftan çalışanlarına destek veremezseniz o zaman bu sektörün çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmaktan başka şansı kalmayacak" diye konuştu.