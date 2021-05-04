Restoranda kirli hesaplaşma: 1.000'den fazla hamamböceği ile saldırdılar

04 Mayıs 2021 Salı, 18:14

Taipei polisinin, "intikam eylemi" olarak değerlendirdiği olayda binden fazla hamamböceği, iki şüpheli şahıs tarafından olay yerine saçıldı. Bu sırada güvenlik kameraları suçu anbean kayıt altına aldı.

Russia Today, olayın yaşandığı dakikalarda restoranda bir polis ekibinin toplantı halinde olduğunu öne sürdü. Taipei Polis Komiseri Chen Jia-chang, eylemin büyük olasılıkla kişisel sebeplerle, "Bamboo Union suç örgütüne borçlu olduğu iddia edilen restoran sahibinden intikam almak amacıyla" gerçekleştirilmiş olabileceğini ifade etti.

RESTORAN STERİLİZE EDİLECEK

Olayda, hamam böceklerini atan iki adamın yanı sıra, iki gözcü, bir de şoförün rol aldığı iddia edildi. Saldırıya karıştığından şüphelenilen dört erkek ve bir kadının gözaltına alındığı bildirildi.

Restoranın tamamen sterilize edileceği duyuran yetkililer, işletmenin Facebook sayfasında yayınlanan videoların ardından ilaçlama işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.