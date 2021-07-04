Restoranda tartıştı, dışarıda bıçakladı
İzmir'in Bornova ilçesinde, bir restoranda içki içen iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Restoran dışındaki kavgada M.Z., Adem G.'yi kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Mersinli Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki bir restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, restoranda içki içen Adem G. ile M.Z. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Gerginliğin artmasıyla tartışma, restoranın önünde bıçaklı kavgaya döndü. Kavga sırasında Adem G., M.Z. tarafından kalbinden bıçaklandı. Adem G. kanlar içerisinde yere yığılırken, M.Z. hızla olay yerinden uzaklaştı.
Ağır yaralanan Adem G., çevredekiler tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Adem G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri olayın gerçekleştiği restoran önünde incelemelerde bulundu. Adem G.'yi kalbinden bıçaklayarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Video Haberler
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- 'Açıklayacağım' demişti; Peker isim verdi!
- Sizinle aynı dini paylaşmak istemiyorum
- Aşı olup Covid-19 geçirenler de iki dozlu sayıldı
- THY FETÖ davasını kaybetti
- Ceyhan'dan çok sert 'aşı' tepkisi
- Ve 'Tosuncuk' İstanbul'da
- 'Sözleri Berlin'de şaşkınlığa neden oldu'
- AREA'nın son anketi ortaya koydu! Erdoğan'a kötü haber
- Günübirlik tekne turu battı
- Tosuncuk getiriliyor