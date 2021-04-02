Reuters: Almanya’dan Beyrut Limanı'nın yeniden inşası için "koşullu" teklif

02 Nisan 2021 Cuma, 13:14

Büyük bir patlamayla yıkılan Beyrut Limanı'nı yeniden inşa etmek için Almanya’nın teklif sunacağı aktarıldı. Reuters’ta yer alan habere göre, teklif ile ekonomik ve siyasi krizdeki Lübnan'da siyasetçilerin krize son verecek bir hükümet kurmaya özendirmeyi de hedefliyor.

Yapılacak teklif hakkında bilgi sahibi iki diplomatik kaynağa göre, Almanya ve Fransa limanın yeniden inşa edilmesi projesine liderlik etmek için rekabet ediyorlar. Berlin yönetimi, Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB) kredi sağlamayı kabul ettiği yeniden inşa ve onarım teklifini 7 Nisan'da sunacak.

Kaynaklardan biri, EIB'nin sağlayacağı kaynağın 2 milyar euro ile 3 milyar euro arasında olduğunu öne sürdü.

“YOLSUZLUĞU ORTADAN KALDIRMAK İÇİN...”

Lübnanlı üst düzey bir yetkili de Almanya'nın liman yapımı için kapsamlı bir teklif sunma hazırlığında olduğunu doğruladı.

İki diplomatik kaynak, Lübnan'ın siyasi seçkinlerinin öncelikle kamu maliyesini toparlamak ve yolsuzluğu ortadan kaldırmak için yeni bir hükümet üzerinde anlaşmasının gerektiğini belirtti.

Kaynaklardan biri, "Bu plan koşulsuz olmayacak. Almanya ve Fransa öncelikle iktidardaki hükümetin reformları yerine getirmeyi taahhüt ettiğini görmek istiyor. Bunun başka yolu yok ve bu da Lübnan için iyi" dedi.

Yabancı kreditörler yeni hükümetin ekonomik reformları uygulamak için sağlam yetkilerinin olmasının gerektiğini belirtiyorlar. Bu reformlar, merkez bankasının bilançolarının denetlenmesini ve ülkenin verimsiz enerji sektörünün revizyondan geçirilmesini kapsıyor.

Öte yandan Başbakan Saad al-Hariri ve Cumhurbaşkanı Michel Aoun hâlâ yeni kabine üzerinde uzlaşabilmiş değiller. Patlamadan sonra fesh olan eski kabine geçici olarak görevde kalmaya devam ediyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de gerçekleşen kimyasal patlamada 200 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmış, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki tüm mahalleler harap olmuş ve ülke 1975-1990 yılları arasındaki sivil savaştan beri yaşadığı en kötü siyasi ve ekonomik krize sürüklenmişti.