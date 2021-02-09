Reuters 'cari açık' anketi sonuçlarını paylaştı
Reuters'ın toplam 12 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankettin sonuçları açıklandı. TCMB, Aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini 12 Şubat'ta saat 1000'da açıklayacak.
Cari işlemler açığının Aralık'ta 3.7 milyar dolar olması, 2020 yılını ise 39 milyar dolar açıkla hükümetin 24.4 milyar dolar seviyesindeki beklentilerinin çok üstünde tamamlaması bekleniyor.
Reuters'ın toplam 12 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankette Aralık ayı için cari açık tahminleri 2.8 milyar dolar ile 4.5 milyar dolar bandında yer alıyor.
Yıl sonu cari açık beklentileri ise geçen ay yapılan ankette 37.7 milyar dolar seviyesindeyken bu ay yukarı yönlü revizyonla 39 milyar dolara yükseldi. Yılsonu tahminleri ise 37.8 milyar dolar ila 39.7 milyar dolar açık arasında değişiyor.
Ödemeler dengesinin önemli bir bölümünü oluşturan dış ticaret açığı ise TÜİK verilerine göre Aralık'ta 4.53 milyar dolar, 2020'de 49.92 milyar dolar olmuştu. Rekor kıran altın ihalatı dış ticaret açığını 2020'de olumsuz etkileyen en belirgin faktör olmuştu.
İş Yatırım Ekonomisti Dağlar Özkan, Aralık'taki cari açığın en büyük sebebinin yüksek dış ticaret açığı olduğunu ve hizmetler dengesindeki pandemi ve mevsim etkileri kaynaklı bozulmanın belirginleştiğini söyledi.
2021'de ise cari açığın gerilemesini beklediğini ifade eden Özkan, sözlerine şöyle devam etti:
"Aşılamanın yaygınlaştığı bir senaryoda, 2021'de turizmde kaydadeğer bir toparlanma öngörüyoruz. Küresel ekonomik toparlanma sayesinde ihracatın güçlü seyretmesi ve buna ek olarak altın ithalatındaki normalleşmeyle de 2021'de cari açık sınırlanarak 20 milyar dolar civarına gerileyebilir."
Artan altın ithalatı ve koronavirüs salgını kaynaklı turizm gelirlerindeki düşüş nedeniyle cari açık artarken OVP'de 2020 için olan cari açık/GSYH tahmini %1.2'den %3.5'e yükseltilmişti. YEP'te 2020 için cari açık beklentisi ise 24.4 milyar dolar seviyesinde. Tahminler cari açığın GSYH'ya oranının 2020'de %5 civarında şekilleneceği yönünde.
TCMB, Aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini 12 Şubat'ta saat 1000'da açıklayacak.
Kaynak: Reuters
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