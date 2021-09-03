Reuters duyurdu: Afganistan'da yeni hükümetin başına geçecek isim belli oldu iddiası

03 Eylül 2021 Cuma, 10:39

Cihatçı Taliban, ABD’nin 20 yıl sonra Afganistan’dan çekilmesinin ardından ülkenin yönetimini ele geçirdi. Taliban Sözcüsü Şer Muhammed Abbas Stanikzai, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hükümette kadın bakan olmayacağını ifade etti.

Reuters’a bilgi veren cihatçı Taliban kaynakları, yeni hükümetle ilgili bir iddiada bulundu. En az üç kaynağın verdiği bilgiye göre, Taliban’ın siyasi kanadının lideri Molla Baradar, Afganistan’ın yeni hükümetine liderlik edeceği öne sürüldü.

Baradar’ın yanı sıra Taliban’ın kurucularından Molla Ömer’in oğlu Mohammad Yaqoob ve Sher Mohammad Abbas Stanekzai’nin de yeni hükümette önemli görevler alacağı iddia ediliyor.