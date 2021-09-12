Reuters duyurdu: MNG Kargo’nun Dubaili şirkete satılmasıyla ilgili yeni gelişme

12 Eylül 2021 Pazar, 11:02

Abu Dabi'nin kamu yatırımlarını yöneten ADQ'nun hissedar olduğu Aramex tarafından MNG Kargo’yu satın almak için görüşmeler yürütüldüğüne yönelik geçtiğimiz günlerde haberler yer almıştı.

Reuters’a konuşan kaynaklar, olası anlaşmanın büyüklüğünün 500 milyon dolar seviyesine kadar çıkabileceğini söylemişti. İngiliz haber ajansında yer alan habere göre şirket, MNG Kargo'yu satın almak için görüşmelerde bulunduğunu doğruladı.

Reuters borsa dosyasında, “Şirketin yakın zamanda MNG Kargo hissedarları ile olası bir satın alma için görüşmelere girdiğini piyasaya ve hissedarlara teyit etmek isteriz” ifadelerinin yer aldığı belirtti.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ekonomik bağlarını güçlendirmeye ve aradaki gerilimi azaltmaya odaklanmak adına görüşmeler yürütüyordu.