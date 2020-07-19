Reuters: Türkiye, İran uçuşlarını askıya aldı
İran sivil havacılık yetkilileri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Türkiye'nin İran'a uçuşların askıya aldığını duyurdu. Açıklamayı Reuters haber ajansı, "acil" koduyla servis etti.
İran sivil havacılık yetkilileri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Türkiye'nin İran'a uçuşların askıya aldığını duyurdu. Açıklamayı Reuters haber ajansı, "acil" koduyla servis etti.
Reuters, IRNA haber ajansına konuşan bir sivil havacılık yetkilisinin Türkiye'nin İran'a uçuşları artan Koronavirüs vakaları endişesiyle durdurduğunu açıkladı.
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