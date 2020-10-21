Reuters: Türkiye, koronavirüs kısıtlamalarına geri dönecek
Reuters haber ajansı, Türk yetkililerin, yükselen koronavirüs vakalarını durdurmak adına bazı kısıtlamaları yeniden uygulamaya koymayı düşündüğünü öne sürdü. Bu önlemler arasında genç ve yaşlılar için evde kalma kısıtlamaları da dahil olmak üzere, geçmiş dönemde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları yer alıyor.
Adının gizli tutulması kaydıyla Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili, Türkiye'deki toplam COVID-19 vaka sayısının, hükümetin günlük çetelesinde bildirilenin yaklaşık beş katı olduğunu iddia etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde sayıların artması atıfta bulunarak, vatandaşları ülke çapında cezaya tabi maske ve mesafe kurallarına uymaya davet etmişti.
"VAKA SAYISI HASTA SAYISININ BEŞ KATI"
Türkiye'nin günlük yeni semptomatik koronavirüs vakalarının pazartesi günü 2.026'ya yükselmesinin ardından Reuters'a konuşan yetkili, kabinenin bu konu üzerine çalıştığını öne sürerek, "Süreç birkaç hafta boyunca izlendikten sonra yeni tedbirler uygulanabilir" diyerek, bu ayın başında okulların kısmen yeniden açılmasının etkisi değerlendirildikten sonra resmin daha net hale geleceğini sözlerine ekledi.
Vaka sayısının, mevcut durumda hasta sayısının beş katı civarında olduğunu öne süren yetkili, Reuters'a açıklamasında, "Bu eğilim yükselirse tabi ki bazı önlemler alınacak ”dedi.
ANKARA'DA YAVAŞLADI, İSTANBUL'DA HIZ KAZANDI
Bir başka yetkili ise Ankara'da son zamanlarda yaşanan hızlı artışın bir miktar yavaşladığını, ancak salgının İstanbul'da hız kazandığını, "tam kilitlenme" gibi sert tedbirlerin gündemde olmadığını belirtti.
Reuters'a açıklama yapan yetkililere göre gündemdeki önlemler: "Restoranların ve tesislerin belirli saatlerde kapatılması; gençlerin ve 65 yaş üstü çocukların dışarı çıkabileceği sabit saatlerin belirlenmesi; ya da son adım olarak hafta sonu kilitlenmeleri.
Sağlık Bakanlığı verileri, salgının başlamasından bu yana Türkiye'deki “hasta” sayısının 350.000'i geçtiğini ve salgına bağlı olarak yaşamını yitirenlerin sayısının ise 9.500'e yakın olduğunu gösteriyor.
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