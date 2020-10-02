Reuters: Türkiye Varlık Fonu, finansman desteği için THY ile görüşmeye başladı

Türkiye Varlık Fonu (TVF) koronavirüs salgınından en kötü etkilenen şirketlerden olan ve bu süreçte gelirleri darbe alan Türk Hava Yolları (THY) ile bir sermaye desteği ya da finansman sağlanması programı için görüşmeler yürütüyor.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2020 Cuma, 15:47
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Türkiye Varlık Fonu (TVF) koronavirüs salgınından en kötü etkilenen şirketlerden olan ve bu süreçte gelirleri darbe alan Türk Hava Yolları (THY) ile bir sermaye desteği ya da finansman sağlanması programı için görüşmeler yürütüyor.

Kaynak: Reuters


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