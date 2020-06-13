Rıdvan Dilmen: 11'i Emre yapmış!

13 Haziran 2020 Cumartesi, 08:45

Rıdvan Dilmen NTV'deki %100 Futbol programında Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi. Emre Belözoğlu’na yönelik açıklamalar yaptı.

Dilmen’in görüşleri şöyle:

“Fenerbahçe son 8 haftadaki maçlarının 7'sini İstanbul'da oynayacak. İlk 4'e kendisini atma şansı var Fenerbahçe'nin. Bir süredir başka arkadaşlar konuşulurken Tahir Hoca geldi. Ben Altay'dayken benim oyuncumdu Tahir. Bir kere çok düzgün bir adamdır. Futbolcuyken de büyük takım topçusuydu. Bu takımı Emre Belözoğlu çıkarmıştır. Tahir'e de saygısızlık olduğu için değil. İlk 11'i Tahir hoca çıkardı desek doğru olmaz. Emre kendisini de kendisi sokmuştur.

Fenerbahçe Emre ve Altay farkıyla Kayserispor'u yendi. Gustavo etkisi de vardı tabii. Bütün takımlar şu anda kapalı kutu. Nasıl hazırlandı takımlar kimse bilmiyor. Fenerbahçe'nin maçın sonuna kadar direnmesi önemliydi. 4 oyuncu değişikliği hakkını kullandı, bunun da katkısı oldu.

HEM KENARDA HEM SAHADA OLMAZ

"Emre Belözoğlu'nun böylesine büyük bir camiada karar vermesi lazım. Tahir kardeşimiz de yanlış anlamasın. O da seneye önemli katkılar verecektir. Teknik direktör olarak Emre'nin devam etmesi doğru olmaz. Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde teknik direktör - futbolcu aynı anda olması biraz zor.

Oyuncu grubu Emre Belözoğlu'nun futbol takımı patronu olduğunu biliyor. Tahir hocanın lisans problemi olmaması da avantaj. Futbolcular seneye de Emre'nin olacağını biliyor. Bu Tahir hocanın bir eksikliği değil.

Elimden gelse ben de 58 yaşındayım, oynardım. Şurada topu koysan önüme atlarım. Kariyeri çok önemli bir futbolcu Emre. Futbolculuk Allah'ın futbolculara verdiği lütuftur. Ben futbolu bıraktım, Ali başkan bizimle çalışmayı düşünmüyordu o zaman. 32 yaşında bırakma kararı aldım. 1 yıl sonra bir kış günü 2 kere ertelendi kardan, 3. de oynandı. Jübilemde kafa golü attım, olmayacak şeyler oldu. Jübile maçım bitti eve döndüm, çocukken oynadığım futbol bitti dedim kendime. Şimdi Emre'de bırakınca attan düşmüş gibi olacak.

"Fenerbahçe'nin son dönemdeki başarısız transferleri arasında Vedat ve Gustavo ekstra iyi transferlerdir. Bunu gösterdikleri performansla gösteriyorlar. Kötü transferleri söylerken iyileri de söyleyelim.

İstem dışı sarı kartlar olur. Bu öyle bir pozisyondu. Birçok arkadaşımız kırmızı kart diyebilir ama ben kırmızı demem Ozan'ın pozisyonuna."



