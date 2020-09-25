Rıdvan Dilmen baltayı taşa vurdu!

25 Eylül 2020 Cuma, 17:20

NTV'deki açıklamalarıyla spor ve siyaset dünyasında geniş yankı uyandıran ünlü yorumcusu Rıdvan Dilmen'in, "15 Temmuz gecesi neredeydiniz" diyerek suçladığı isimlerden Gençlik ve Spor Bakanlığı Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu'nun önceki üyesi Refik Kaan Ark, ünlü futbol yorumcusu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Rıdvan Dilmen programın 58. dakisasında, "Eli kanlılar, 251 şehidin kanı ellerinde, Refik'ini de al git .. siz iyi sevişiyorsunuz" türünde ifadeler kullanmış ve bazı gazetecilerle birlikte spor insanı Refik Kaan Ark'ı da FETÖ terör örgütü ile ilişkilendirmişti.

Bu gelişmelerin ardından, Bakanlık Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu eski üyesi olan Ark'ın 15 Temmuz 2016'da, şimdiki Dışİşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Spor Bakranı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve dönemin spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'la Samsun'da bir tesis açılışında olduğu, 15 Temmuz gece saatlerinde ise söz konusu kişinin Bakanlarla birlikte meydanlara çıkarak direndiği öğrenildi.

DAVADAN VAZGEÇMİŞTİ



Kaan Ark'ın avukatı Berk Ağanoğlu, söz konusu delillerle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dosyada Kaan Ark'ın, Bakanlar Çavuşoğlu, Kasapoğlu ve Kılıç'ın darbe girişimine meydanlarda direnirken fotoğrafları da yer alıyor. Suç duyurusundaki bir başka ilginç nokta ise Rıdvan Dilmen'in eski kadın arkadaşı bir kişi ile Refik Kaan Ark'ın ilişkisi olabileceği varsayımı ile söz konusu spor adamının telefonunu yasa dışı yollarla telekulak operasyonu kapsamında FETÖ'cü polislere dinletmesi. O tarihte ortaya çıkan olay sonrası Refik Kaan Ark Dilmen'i mahkemeye vermiş, ancak Dilmen'in kadın arkadaşının ricası ile davadan vazgeçmişti.

Kamu davasının açılması için yapılan suç duyurusunun nedeninin ise Dilmen'in, 15 Temmuz'u kalkan olarak kullanması gösterildi