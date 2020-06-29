Rıdvan Dilmen: Fatih Terim'i Milli Takım'dan Cumhurbaşkanı yollamadı

29 Haziran 2020 Pazartesi, 09:11

Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Rıdvan Dilmen, Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasının tartışmalı pozisyonlarını ve hakem kararlarını yorumladı.

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in sözlerinden önemli satır başları şu şekilde:

Başakşehir, Göksel Gümüşdağ ve Okan Buruk; Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman ve Hüseyin Çimşir; Galatasaray, Fatih Terim ve Mustafa Cengiz; Beşiktaş, Fikret Orman ve Abdullah Avcı, Nur Çebi ve Sergen Yalçın; karışık bir Beşiktaş. Fakat son haftaların en karlı takımı Beşiktaş.

Başakşehir - Galatasaray maçından önce Fatih Terim'e 'Bugün berabere kalacaksınız' deselerdi maçı oynamak istemezdi. Bugünkü beraberlikle Galatasaray şampiyonluk şansını kaybetti. Ne kadar matematik olarak olsa da ben Galatasaray'ın şampiyonluk şansı olmadığını düşünüyorum. Galatasaray'ın şampiyonluk şansı kalmadı. Marcelo Saracchi bence kötü transfer, Yuto Nagatomo daha iyiydi. Saracchi benim gözüme giremedi.

'ALİ PALABIYIK BERBAT BİR MAÇ YÖNETTİ'

Galatasaray'ın hatalı transferleri orta saha. Başakşehir'de İrfan Can ve Visca bugün verimsiz oynadı. Başakşehir 2-0 yapsa farklı olabilirdi. Başakşehir için 1 puan kötü değil. Maçtan çok büyük keyif almadım. Okan Hoca'nın 1-0'dan sonra hamle yapması lazımdı, fakat bunu yapamadı. Ali Palabıyık çok berbat bir maç yönetti. Mahmut'un atıldığı pozisyonda art niyetli olduğunu düşünüyorum. Maçtan önce kendine demiş ki: ‘Aman Galatasaray’ı yakmayayım. Visca diğer büyük takımlarda oynasın bu iki harekete atamaz.

Ligin zirvesindeki puan durumu yanlış puan durumu değil. Bir tarafta ligin en iyi kadrosuna sahip olan Başakşehir, diğer tarafta Türkiye Kupası'nda finale çıkan ve ligi forse eden Trabzonspor. Trabzonspor, Ankaragücü maçında net favoriydi. Ligin ikinci yarısında Ankaragücü kazansa da kaybetse de ligde kalıyordu. Sörloth pandemi öncesinde daha iyiydi, Nwakaeme üst üste maçları kaldıramadı. Sivasspor ve Rıza Çalımbay, bugün Kayserispor maçına mental olarak hazırlanamamıştı. Başakşehir kazanmış olsaydı ve haftaya Antalya'dan galibiyetle dönseydi 'Şampi' diyebilirdik. Bence Trabzonspor ile Başakşehir'in şampiyonluk şartları eşit

'TERİM, MİLLİ TAKIM'DAN CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN GÖNDERİLDİĞİNİ SANIYOR'

Siz Abdülkadir Bitigen'i niye Trabzon'a atıyorsunuz adam mı yok? Gelelim, ligin kaderini etkiliyor ya Cumhurbaşkanı, bugün 3 oyuncusu cezalı. Suç mu işledi Cumhurbaşkanı? "Başakşehir'i kurdum, gurur duyuyorum" dedi diye? Fatih Terim şu anda Cumhurbaşkanı tarafından gönderildiğini sanıyor ama öyle değil, Fatih Hoca'ya olay bu şekilde aktarıldı, algı yapıldı. Fatih Hoca da yayını arayabilir. Cumhurbaşkanımız Fenerbahçeli, Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi fakat Fenerbahçe 6 sezondur şampiyon olamıyor.