Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçının adamını açıkladı

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 08:01

TRT Spor'un yeni yorumcusu Rıdvan Dilmen, bugün oynanan Altay - Fenerbahçe maçına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Fenerbahçe'nin ilk yarıda topa uzun süre hakim olamadığını belirten yorumcu: "Pereira’nın taviz vereceğini düşünmüyorum. Samatta’yı oyuna soktuğu zaman Valencia’yı sola koyuyordu. Onu bugün çıkarabilir. Sosa da bugün çok top kaybetti. Evet Fenerbahçe daha hakim görünse de üretemiyor. Bir takımda top 10 saniye kalmıyor. O zaman ne yapmanız lazım? Problemi çözmeniz lazım. Problem çözme işini sadece Valencia’ya bırakırsanız, orta sahaya yönelmeniz gerekiyor" diye konuştu.

Fenerbahçe, deplasmanda ligin yeni ekibi Altay'ı Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Rıdvan Dilmen, maçtan sonra Mustafa Denizli'nin taktiğine işaret ederek: "Çok uzun bir maraton. 37 maç daha var. Fenerbahçe için kolay bir deplasman değildi. Çok moralli bir Altay vardı. Zeki ve tecrübeli bir teknik direktörleri var. Ben Altay’ın özellikle yabancı oyuncularının kuvvetli olduğunu gördüm. Mustafa Denizli de oyunu Fenerbahçe’ye göre planlamış ve bir de tuzak kurmuştu. 6’lı defans vardı bir ara. 6-3-1 gibi" ifadelerini kullandı.

Dilmen, Fenerbahçe'nin ilk yarı ve ikinci yarıdaki performansına ilişkin: "Fenerbahçe 7 hazırlık maçı oynadı. 5’inci resmi maçında da yenilmedi. Ligde de kalesinde gol görmediler. Bütün maçların ilk yarıları 0-0 bitti. Bu o kadar önemli bir detay ki. Fenerbahçe, 0-0 girdiği soyunma odalarından 5 golle döndü. Şu an 9 puandalar. Bu yeni bir teknik direktörün ürünü" şeklinde konuştu.

FERDİ ÖVGÜSÜ

Eski futbolcu Dilmen, Fenerbahçe'de gol perdesini açan Ferdi Kadıoğlu için: "Ferdi her gün üzerine koyuyor. Biraz daha kalınlaştı. Fizik gücü o kadar yerinde ki. Daha narin bir oyuncuydu daha da kuvvetlendi. Maçın en iyi oyuncusuydu" dedi.