Rıdvan Dilmen: Hakem maçı Başakşehir'den aldı Fenerbahçe'ye verdi

23 Aralık 2020 Çarşamba, 22:02

Rıdvan Dilmen, NTV’de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında bu maçı değerlendirdi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, hakeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Dilmen'in açıklamaları...

Durgun maç oluyor. Fenerbahçe’de espri konusu olmuş, kaleye gelen ilk top gol oluyor. Maça 1-0 mağlubiyetle başlayacak şekilde taktik kurulması lazım.

Sürpriz oyuncu Nazım ile gelen hayati bir gol. Caner ile Novak dönüşümlü arkalı önlü oynuyor. Ademi ile başlandı. 4-4-2 ile oynamasını asla beklemem. İki takım da sürpriz 11 ile çıktılar. Fenerbahçe'nin hocası olsam, bu 4-2-4 gibi taktiği takımların yüzde 90'ına uygularım, böyle bir çılgınlık yaparım ama Başakşehir'e karşı yapmam. Başakşehir antrenman maçı gibi oynuyor. Mert Hakan ve kartlı Gustavo orta sahada. İlk yarıdaki skor Fenerbahçe için kötü bir sonuç değil. Fenerbahçe’nin yapması gereken orta sahaya bir oyuncu alması.

Gustavo’nun pozisyonu kırmızı kart. Kurallar gereği yaralayıcı bir hareket. VAR'da Cüneyt Çakır doğru bir niyetle çağırdı. Niyet okuyamam ama Gustavo Noel'e gitmesin, ikinci sarı kart için baya uğraşıyor.

Oyuncu grubunun mücadelesine, özellikle ikinci yarı için saygısızlık yapamam ve Fenerbahçeli olarak da mutlu olurum skora ama buruğum. Fenerbahçe’nin son derece eksik kadrosu var, karşısında son şampiyon ama eksikleri var.

Fenerbahçe’nin bu yıl enteresan bir özelliği var, rekora doğru gidiyorlar. 7. defa 1-0 geriye düştü. Gelen ilk topta sakarlık oluyor, bir şey oluyor. Trabzonspor maçını, bu maçı çeviren oyunculara saygı duyuyorum.

Hakem bugün maçı Başakşehir’den aldı, Fenerbahçe’ye verdi.

Gustavo’nun pozisyonu net kırmızı kart. 0-0 giden bir oyunda hakem daha geride oynanacak 80 küsür dakika varken, Fenerbahçe'nin en güçlüsü Gustavo'yu atamadı.