Rıdvan Dilmen: Katar'a gidememek için her şeyi yapıyorsun!
Rıdvan Dilmen, milli takımın yediği gole ilişkin: "Öyle bir gol yedik ki… Kenan ayakkabısıyla uğraşırken gol yedik. Futbol acımasız bir oyun" dedi.
Yüzde 100 Futbol programının yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında Türkiye - Karadağ maçını yorumladı.
Türkiye - Karadağ maçından önce son olarak Şenol Güneş'in Altay Bayındır tercihini yorumlayan Rıdvan Dilmen: "Ben bugün Uğurcan’ı da görseydim ‘Ya niye Altay oynamıyor?’ demezdim. Ben olsam kura çekerdim. İki kaleci de benim gözümde birinci kaleci durumunda" şeklinde konuştu.
Rıdvan Dilmen, milli takımın yediği gole ilişkin: "Öyle bir gol yedik ki… Kenan ayakkabısıyla uğraşırken gol yedik. Futbol acımasız bir oyun. Diyorsun ki kaleden ne kadar uzak. Ayakkabıyla uğraşması orada 1 saniyelik gecikme yaratır. Golü görüyorsunuz. Uyuyan Karadağ’ı uyandırdık" dedi.
Türkiye, Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Rıdvan Dilmen: "2-0’lardan nefret ederim her zaman. Geçen Galatasaray maçında da söyledim. A Milli Takımımız da 4-5 gol pozisyonuna girdi. Bir anlık dalgınlık… Golle sonuçlandı. Asıl maç Hollanda'yla. Katar'a gitmemek için her şeyi yapıyoruz!" dedi.
CENGİZ ÇIKINCA
Burak Yılmaz'ın cezalı duruma düşmesini yorumlayan Dilmen: "Maçın kırılma anı Cengiz’in çıkmasıydı. Burak, 90+3’te gol atabilirdi. 90+2’de de atabilirdi. Ama zorunluluk değildir Burak. 4 maçın hepsinde oynadı. Oyundan çıkarabilirsiniz oyuncunuzu. Ona iyilik yapmıyorsunuz. Cebelitarık’ta oynamayacak" diye konuştu.
Video Haberler
- Tık uğruna gemiye atlayan fenomen gözaltına alındı
- Antalya'da korkunç kavganın görüntüleri!
- Çanakkale'de orman yangını
- Beline ip bağlayıp gezdirdi!
- Dün gece, 'verilmiş sadakamız varmış' dediğimiz an…
- Bursa'da korku dolu anlar! Çok sayıda ekip sevk edildi
- ATV'ler yuvalama alanına daldı! 16 caretta caretta öldü
- 2 köpeğe çarptı; yaralı köpeği bırakıp gitti
- Boşandığı eşi kurşunlamıştı! Cinayet anı kamerada
- Fırtınanın ardından ortaya çıktı! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Sedat Peker' iddiası
- TRT'den İzmir Marşı savunması
- 3 kızını katleden imamın ilk ifadesi ortaya çıktı
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'aday' çıkışı
- Bahçeli duyurdu, CHP'den ilk açıklama geldi
- AKP 2001'den beri ilk kez bu oyu aldı
- Covid-19 pozitiflerle ilgili şoke eden iddia
- TV sunucusu tecavüzcüden canlandırma yapmasını istedi!
- Haluk Levent'ten kötü haber