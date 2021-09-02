Rıdvan Dilmen: Katar'a gidememek için her şeyi yapıyorsun!

02 Eylül 2021 Perşembe, 07:42

Yüzde 100 Futbol programının yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında Türkiye - Karadağ maçını yorumladı.

Türkiye - Karadağ maçından önce son olarak Şenol Güneş'in Altay Bayındır tercihini yorumlayan Rıdvan Dilmen: "Ben bugün Uğurcan’ı da görseydim ‘Ya niye Altay oynamıyor?’ demezdim. Ben olsam kura çekerdim. İki kaleci de benim gözümde birinci kaleci durumunda" şeklinde konuştu.

Rıdvan Dilmen, milli takımın yediği gole ilişkin: "Öyle bir gol yedik ki… Kenan ayakkabısıyla uğraşırken gol yedik. Futbol acımasız bir oyun. Diyorsun ki kaleden ne kadar uzak. Ayakkabıyla uğraşması orada 1 saniyelik gecikme yaratır. Golü görüyorsunuz. Uyuyan Karadağ’ı uyandırdık" dedi.

Türkiye, Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Rıdvan Dilmen: "2-0’lardan nefret ederim her zaman. Geçen Galatasaray maçında da söyledim. A Milli Takımımız da 4-5 gol pozisyonuna girdi. Bir anlık dalgınlık… Golle sonuçlandı. Asıl maç Hollanda'yla. Katar'a gitmemek için her şeyi yapıyoruz!" dedi.

CENGİZ ÇIKINCA

Burak Yılmaz'ın cezalı duruma düşmesini yorumlayan Dilmen: "Maçın kırılma anı Cengiz’in çıkmasıydı. Burak, 90+3’te gol atabilirdi. 90+2’de de atabilirdi. Ama zorunluluk değildir Burak. 4 maçın hepsinde oynadı. Oyundan çıkarabilirsiniz oyuncunuzu. Ona iyilik yapmıyorsunuz. Cebelitarık’ta oynamayacak" diye konuştu.