Türkiye-Karadağ maçı sonrasında Şenol Güneş'e istifa çağrısı

Türkiye-Karadağ maçının ardından 90+7'de kalesinde gördüğü golle 2-2 berabere kalırken, maç sonunda tribünlerde "Şenol Güneş istifa" tezahüratları yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2021 Çarşamba, 23:53
Türkiye-Karadağ maçı sonrasında Şenol Güneş'e istifa çağrısı
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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'ndaki dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. 

Ay Yıldızlılar, maçta 2-0 öne geçmesine rağmen, sahadan bir puan alarak ayrıldı.

Konuk ekibin ikinci golü 90+7'de Radunovic'in serbest vuruş golüyle geldi.Maç da bu golle sona erdi.

Karşılaşma sonrasında Vodafone Park tribünlerinden "Şenol Güneş istifa" tezahüratları yükseldi. 


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