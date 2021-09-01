Türkiye-Karadağ maçı sonrasında Şenol Güneş'e istifa çağrısı
Türkiye-Karadağ maçının ardından 90+7'de kalesinde gördüğü golle 2-2 berabere kalırken, maç sonunda tribünlerde "Şenol Güneş istifa" tezahüratları yapıldı.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'ndaki dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.
Ay Yıldızlılar, maçta 2-0 öne geçmesine rağmen, sahadan bir puan alarak ayrıldı.
Konuk ekibin ikinci golü 90+7'de Radunovic'in serbest vuruş golüyle geldi.Maç da bu golle sona erdi.
Karşılaşma sonrasında Vodafone Park tribünlerinden "Şenol Güneş istifa" tezahüratları yükseldi.
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