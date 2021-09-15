Rıdvan Dilmen, Milli Takım'ın başına Kuntz'un geçeceğini söyledi

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, A Milli Futbol Takımı'nın başına Stefan Kuntz'un geçeceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2021 Çarşamba, 16:48
Rıdvan Dilmen, Milli Takım'ın başına Kuntz'un geçeceğini söyledi
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Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, A Milli Futbol Takımı'nın başına Stefan Kuntz'un geçeceğini söyledi. Rıdvan Dilmen "TFF, Stefan Kuntz ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Yanına Türk yardımcı antrenör aranıyor." cümlelerini kullandı.

İstanbul’a gelen 58 yaşındaki çalıştırıcı ile kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalayacak.  

Şenol Güneş sonrası ilk olarak Okan Buruk ile anlaşan futbol federasyonu, Hamit Altıntop’un göreve gelmesinin ardından farklı arayışlara başlamıştı.

Rıdvan Dilmen'in paylaşımı şu şekilde:

 





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