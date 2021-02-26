"Rıdvan Dilmen şikayet etti, savcılık ifadelerini aldı" iddiası

26 Şubat 2021 Cuma, 09:09

Futbol dünyasında 3 ay önce Rıdvan Dilmen'in başta eski hakem Ahmet Çakar ve İbrahim Seten olmak üzere yaptığı açıklamaların ardından bu isimler ifadeye davet edildi.

FIFA Kokartlı eski hakem Ahmet Çakar'ın ifadeye çağırlırken 'Rıdvan Dilmen'in şikayeti' vurgusu yapmasının ardından spor yazarı İbrahim Seten de Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla savcılığa ifade verdi.

Seten'in daha önceden Rıdvan Dilmen tarafından savcılığa şikayet edildiği ortaya çıktı.

Seten'in 2011 yılındaki bir Twitter paylaşımında dönemin Başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim çalışmaları sırasında yaşadığı ses kısıklığı üzerine, "vuvuzela" benzetmesinde bulunduğu ve bu paylaşım yüzünden Cumhurbaşkanlığına hakaret suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Vuvzela 2010 Dünya Kupası'nda bir tür yöresel müzik aleti olarak biliniyor.

İbrahim Seten savcılıktaki ifadesenin ardından, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla ifade verdim, yanlış anlaşılmaları giderdim, Sayın Erdoğan'a hakaret aklımından ucundan geçmedi, geçmez. O hepimizin Cumhurbaşkanı" şeklinde görüş belirtti. Seten'in bu açıklama ile Rıdvan Dilmen'i hedef aldığı da öğrenildi.

YENİ AYRINTI DİLMEN'İN AVUKATI KİM?

Rıdvan Dilmen'in şikayeti üzerine Ahmet Çakar ve İbrahim Seten'in ifade vermesinin ardından ünlü futbol yorumcusunun avukatının önceki yıllarda TFF Tahkim Kurulu'na görev aldığı ortaya çıktı. Dilmen'in avukatının o dönemde beraber çalıştığı bazı isimler ise güvenlik soruşturması nedeniyle TFF'den uzaklaştırılmıştı.







