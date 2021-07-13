Rıdvan Dilmen: "Şenol hoca çok haklı"

13 Temmuz 2021 Salı, 17:54

İşte Dilmen'nin açıklamaları:

"Avrupa şampiyonasından izlenimler ve bize düşündürdükleri:

En önemli cümle konuşulmadı

-Milli takımımızla ilgili fazla bir şey yazmama gerek yok. Şenol Güneş’in basın toplantısında konuştukları çok gündem oldu, uzun toplantının bence en önemli cümlesi konuşulmadı..

ŞENOL HOCA ÇOK HAKLI

Şenol Hoca çok haklı, önemli bir yorum yaptı, kesinlikle katılıyorum. Biz Dünya Kupası'nda 3. olduğumuz zaman dünyanın en iyi 3. takımı değildik. Bu turnuvada elendiğimizde de 24 takımın en kötüsü değildik. Bizim takımımız üst üste 3 maç bu kadar kötü oynayamaz bir daha.

TEKNİK ADAMLARIN GARANTİCİ OYUNU

Asıl beni futbol kalitesiyle ilgili (Tüm dünya futbolunda), özellikle teknik adamların aşırı garantici oyunu seçmeleriyle oyun kalitesini düşürmeleri düşündürüyor. Tabii ki futbol daha zor bir oyun oldu artık.

UZATMA VE PENALTILAR TEKRAR DÜŞÜNÜLMELİ

Çok yeteneklisindir ancak güçsüzsündür, fizik olarak geride kalırsın. Güçlüsündür ama yetenek sınırlıdır, yine olmaz. Hem de git gide korkak oyuna giderken futbol, şu anda uygulanan uzatma ve penaltılar tekrar düşünülmeli. Bu uygulamayı değiştirmekte fayda var diye düşünüyorum.

15 MAÇIN 8’İ UZATMALARA GİTTİ

Örneğin; 2020 Avrupa Şampiyonası'nda gruplardan sonra son 16’da oynanan 15 maçın 8’i uzatmalara gitti, bunların 4’ü penaltılara kaldı. Yarı final maçları ve final uzatmaya gitti, bunlardan 2’si penaltılara kaldı, biri uzatmaların son dakikalarında ev sahibinin penaltisiyla bitti.

KALİTE DÜŞÜYOR

Bu sistem futbol kalitesini düşürüyor. Teknik adam ve oyuncular da aslında müsabaka berabere devam ediyorsa 80. dakikadan sonra izleyenleri sıkan bir oyunla, tempoyu düşürerek daha da sıkıcı hale gelmesine sebep oluyor. Bunun çözümüyle ilgili her arkadaşımızın fikri önemli.

ÇÖZÜM ŞART

Futbolseverlerin ve futbolu yönetenlerin buna çözüm bulması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle pandemi nedeniyle zorlaşan şartlarda, sezon bitiminde yapılan turnuvalarda oyuncuların mental ve fizik olarak düşük seviyede olması nedeniyle çok daha önemli hale geldiğini düşünüyorum.