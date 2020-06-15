Rıdvan Dilmen: VAR hakemleri tembelleştirdi

15 Haziran 2020 Pazartesi, 09:54

Rıdvan Dilmen, Rizespor Galatasaray maçını NTV'de yorumladı.

Dilmen, Muslera'nın sakatlığı ile ilgili olarak da konuştu:

"Hakemler de tembelleşti. VAR var diye, bayrağı kaldırmıyor. Oyuncu da birkaç kere olunca yoruluyor. Mutlaka bu kural değiştirilmeli. Bu Muslera sakatlandığı için olmamalı sadece. Altay da bir oyuncu ile çarpışmıştı ama ofsayt demiştik.

İnsanın motivasyonu düşüyor sakatlıktan sonra. Allah şifa versin. Çaykur Rizespor iyi başladı. Galatasaray donuktu. Muslera’nın sakatlığından sonra oyuncular demoralize durumdaydılar. Kolay bir şey değil.

Böyle bir kötü haber vermek istemezdim. Üzücü tabii ki. Mağlup olabilirdi ama bu başka bir şey. Benim daha önce IFAB’a muhakkak bildirelim dediğim bir teklifim olmuştu. Atak mı, sporcu sağlığı mı önemli? Kaldıracaksın bayrağı.

Kaleci ve forvet oyuncuları sakatlık riski yüksek pozisyonlara yakalanabiliyor. Çenesi kırılan oldu. Böyle ofsayt pozisyonlarının tartışılması lazım. Atak devam etsin, oynat diyorlar. Eski, VAR olmayan sistem olsa o bayrağı kaldıracaktı. Bu kuralın değişmesi lazım.

KURAL DEĞİŞMELİ

Bugün çok çarpıcı bir sakatlık oldu. Her maçta olur böyle Allah korusun. Bu kuralı çıkaranlara pozisyonu göndermek lazım. Yardımcı hakemleri de tembelleştirdi. Ciddi bir sakatlık verdik bu konuda. Ne ilk, ne son olacaktır.

Muslera ve ardından Andone’nin ciddi sakatlığı herkesi üzdü. Bundan dolayı en çok sorun yaşayan da benim. 5-6 ay içinde Muslera Allah’ın izniyle toparlar. Talihsiz bir 2020 geçiriyor Galatasaray. Toplantı sırasında Fatih Hoca, Yusuf Günay ve Abdürrahim Bey bir rahatsızlık geçirdiler. Üstüne Mustafa Cengiz’in rahatsızlığı oldu. Galatasaray’da talihsiz bir dönem başladı."