Rıdvan Dilmen'den flaş yorumlar: Merak ediyorum!

15 Haziran 2021 Salı, 07:49

Eski ünlü futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dilmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile şu ifadeleri kullandı:

Merak ediyorum 1

Fenerbahçe kazansa şampiyon olacaktı

"Lig bitti üzerinden 1 ay geçti. Beşiktaş 1 gol farkla şampiyon oldu, bir başka deyişle Galatasaray 1 gol farkla şampiyon olamadı. Fenerbahçe matematik olarak son haftaya kadar şampiyonuk şansını korudu, hatta sondan 2. hafta Sivasspor maçını kazansa büyük ihtimalle şampiyon olacaktı. Fenerbahçe teknik adam uyum sorunu ve saha dışı birçok negatif (!) etken olmasına rağmen son haftaya kadar yarışın içinde kaldı.

SERGEN YALÇIN BÜYÜK İŞ BAŞARDI

Çok dar kadrosuyla Sergen Yalçın büyük bir iş başardı ve takımını şampiyon yaptı. Fatih Terim'li Galatasaray ne derseniz deyin, Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç olağanüstü oynamasa şampiyon olacaktı.

Müthiş başarı elde eden Sergen Yalçın'la dün konuştum, henüz anlaşma sağlanmamış "Cuma'ya kadar sonuçlanır" dedi.

ALİ KOÇ'LA GÖRÜŞTÜM

Galatasaray kongre sürecinde, takım hazırlıklara Selçuk İnan ve Necati Ateş'le başlamak zorunda kaldı. Fenerbahçe ince eleyip sık dokumak istiyor. Ali Bey'le bugün görüştüm teknik direktör adaylarını 3'e indirmiş. Muhtemelen 1 hafta içinde belli olur dedi.

Yöneticilerin iyi niyetnden şüphem yok ama toplamda 60 milyon taraftarı olan 3 kulübün henüz anlaşmaya varıp imza attıkları bir teknik direktörleri yok. Geç kalmadık mı?

Merak ediyorum 2

Kimler gelecek, kimler gidecek, transferler...

Hadi 1 hafta 10 güne teknik direktörleri bulduk. Peki ya transferler? Kimler gidecek, kimler gelecek? Yeni teknik direktör hangi mevkilere oyuncu isteyecek, kadroda kimleri istemeyecek?

Kesin olan bir şey var ki takımlar kısa vadede tam kadro çalışmaya başlamayacak. Ayrıca 3 büyüklerden Galatasaray ve Fenerbahçe ön eleme oynayacak. Bu ön elemeye hazır olacaklar mı hem fizik hem kadro olarak? Geç kalmadık mı?

Merak ediyorum 3

Hadi kulüplerimiz teknik direktör seçiminde geç kaldı, oyuncu transferinde geç kaldı, planlamada geç kaldı. TFF de geç kalmadı mı? Mesela önümüzdeki yıl kaç yabancı olacak, kaç takım ligden düşecek?

YABANCI SINIRI

Evet TFF açıkladı. (TFF'nin kararı 8+6 yabancı, önümüzdeki 2 sezon da 4'er takımı ligen düşürerek ligi 18 takıma sabitlemek) ama kulüpler kabul etmiyor yani belirsizlik sürüyor.

YAYINCI KURULUŞ VE ÖDEME KONUSU

TFF bu 2 önemli konuyla ilgili kararını muhattapları yani kulüplerimizle hiçbir istişare yapmadan aniden alıyor. Kaldı ki bu kararların en az 1 yıl önceden alınıp resmi olarak kulüplere bildirmesi gerekiyordu. Yayıncı kuruluşla da ödeme konusunda "yine yeni yeniden" indirim ve ödeme problemi yaşanıyor. Kulüpler son taksitlerini almamış.

TFF krizi çözemedi. Sorunun sahibi TFF bu krizi de henüz çözemedi.

Ailece geç kalmışız! haberimiz var mı?