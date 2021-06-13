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Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Favre, daha önce Nice, M'Gladbach, Hertha Berlin ve FC Zurich'te görev yaptı.

Borussia Dortmund'un başında Almanya Süper Kupası'nı kazanan Favre, kariyerinin en görkemli dönemini Zurich'te geçirdi. İsviçre ekibinde 2 lig şampiyonluğu, 2 İsviçre Kupası kazanan Favre, 3 kez de yılın antrenörü seçildi.