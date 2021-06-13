<p>Sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın arkasında 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de hoca arayışı sürüyor.&nbsp;</p>
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Sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın arkasında 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de hoca arayışı sürüyor. 

<p>Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyeceklerini ve takımın başına yabancı hoca getireceklerini açıklamıştı.&nbsp;</p>
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Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyeceklerini ve takımın başına yabancı hoca getireceklerini açıklamıştı. 

<p>İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, sarı-lacivertliler 63&nbsp; yaşındaki teknik direktöre 2 yıllık sözleşme teklifini iletti.</p><p>Haberde, İsviçreli teknik adamın sarı-lacivertlilerden gelen bu teklifi değerlendirmek için süre istediği belirtildi.</p>
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İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, sarı-lacivertliler 63  yaşındaki teknik direktöre 2 yıllık sözleşme teklifini iletti.

Haberde, İsviçreli teknik adamın sarı-lacivertlilerden gelen bu teklifi değerlendirmek için süre istediği belirtildi.

<p>Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Favre, daha önce Nice, M'Gladbach, Hertha Berlin ve FC Zurich'te görev yaptı.</p><p>Borussia Dortmund'un başında Almanya Süper Kupası'nı kazanan Favre, kariyerinin en görkemli dönemini Zurich'te geçirdi. İsviçre ekibinde 2 lig şampiyonluğu, 2 İsviçre Kupası kazanan Favre, 3 kez de yılın antrenörü seçildi.</p>
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Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Favre, daha önce Nice, M'Gladbach, Hertha Berlin ve FC Zurich'te görev yaptı.

Borussia Dortmund'un başında Almanya Süper Kupası'nı kazanan Favre, kariyerinin en görkemli dönemini Zurich'te geçirdi. İsviçre ekibinde 2 lig şampiyonluğu, 2 İsviçre Kupası kazanan Favre, 3 kez de yılın antrenörü seçildi.

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