Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti!
Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bırakmaz. Beşiktaş - Trabzonspor maçında Trabzonspor kazanırsa 4 takım, kazanmazsa 3 takım arasında gider şampiyonluk yarışı" dedi.
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, lig yarışının 3 ya da 4 takım arasında geçeceğini söyledi.
Dilmen şöyle konuştu:
"Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bırakmaz. Beşiktaş - Trabzonspor maçında Trabzonspor kazanırsa 4 takım, kazanmazsa 3 takım arasında gider şampiyonluk yarışı. Beşiktaş kazanamazsa 3 büyükler yalnız kalacak. Onları zorlayacak sadece Trabzonspor var.
'İRFAN CAN KAHVECİ'NİN TERCİHİ...'
Fenerbahçe’nin de İrfan Can’a teklifi oldu. Göksel Bey'den izin aldığım için söyleyeyim. Marsilya bu transferde çok önde. İrfan Can Marsilya'ya gitmek istiyor. Galatasaray ve Fenerbahçe de var ama oyuncunun tercihinin yurt dışına gitmek olduğunu söyleyebilirim."
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