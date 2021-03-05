Rıdvan Dilmen'den şoke eden yorumculuk kararı: Bıraktım!

Rıdvan Dilmen, yorumculuğu bıraktığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Dilmen, çalıştığı kuruma teşekkür ederek kararını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2021 Cuma, 16:07
Rıdvan Dilmen'den şoke eden yorumculuk kararı: Bıraktım!
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Eski futbolcuve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'den şaşırtan bir açıklama geldi.

Rıdvan Dilmen birsüre önce de futbol yorumcuları Ahmet Çakar ve İbrahim Seten'i savcılığa şikayet etmişti.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, yorumculuğu bıraktığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Dilmen, çalıştığı kuruma teşekkür ederek kararını açıkladı.



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