Rıdvan Dilmen'den TFF'ye Şampiyonlar Ligi eleştirisi

18 Haziran 2020 Perşembe, 12:10

NTV’de yorumcusu ünlü futbol insanı Rıdvan Dilmen, UEFA’nın bu sezonki Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul’dan alıp Portekiz’de ‘8’li Final’ oynatması kararını değerlendirdi.

Dilmen yaptığı açıklamada, “Ceferin çok önemli bir şey söyledi, Temmuz ayında belki de seyircili oynama kararını vereceğiz dedi. Ben seyircisiz oynanmasına bile razıydım İstanbul’da oynandığında. Buraya gelecek 50-60 bin taraftar kadar, 4 milyar kişi izleyecek maçı. Bu kararın Türkiye’nin kararı olmasını anlatmak lazım. Ben Alman vatandaşı olsam, Türkiye’den alındı derim. Şöyle bir öneri olsaydı Türkiye’ye; 8 takımı İstanbul’a getireceğiz ve seyircisiz oynanacak deselerdi, kabul etmez miydik?” diye konuştu.

“İSTANBUL’U İSTERDİM”

Deneyimli yorumcu sözlerinin devamında; “8 dünya markası Türkiye’ye geliyor. İstanbul’da, turizm cennetinde oynanıyordu. 8 takımı İstanbul’a getirmek, seneye seyircili oynatmaktan iyidir. Kanunen elimizde İstanbul finali varken, dünyada da bu süreci iyi yöneten bir ülke olarak, yurt dışında algımızın eksi olması ihtimalini görüyorum. Bu karar eksidir. Herhalde bizim isteğimiz değildi, onlar bizi zorladı. Ben üzüldüm açıkçası. 12-23 Ağustos arasında her gün Manchester City’yi, Barcelona’yı İstanbul’da izlemelerini isterdim ifadelerini kullandı.