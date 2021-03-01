Risk haritası: 81 ilin nasıl normalleşeceğini gösteren harita
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme adımlarına göre hangi ilde önlemlerin ne kadar gevşetileceği, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği risk haritasına göre uygulanacak. Haritaya göre halen 17 il "çok yüksek", 21 il "yüksek" risk taşırken, düşük ve normal riskli illerin sayısının ise 43 olduğu görüldü.
Yurttaşlar ve mülki amirler il ve ilçelerde hangi tedbirlerin uygulanacağını risk değerlendirme ölçütlerine göre 4 kategoriye ayrılan harita üzerinden saptayacak. Buna göre Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme düşük ve normal risk grubundaki 43 ilde tedbirlerde daha fazla normalleşme sağlanırken, toplam 38 ilde ise risk yüksek ve çok yüksek olduğu için önlemere devam edilecek.
Haftada bir güncellenecek illerin risk haritası bugün itibariyle şöyle:
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (17): Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.
YÜKSEK RİSKLİ İLLER (21): İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan
ORTA RİSKLİ İLLER (29): Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER(14): Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.
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