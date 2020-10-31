Rıza Apartmanı'nda 4 çocuğu enkaz altında olan anne böyle haykırdı

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında 4 çocuğu bulunan annenin acısı yürekleri dağladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ziyaret ettiği anne "Yavrularım orada susuz. Güneş doğmadı bugün yavrularımın üstüne" ifadelerini kullandı.

ANKA
31 Ekim 2020 Cumartesi, 12:43
Rıza Apartmanı'nda 4 çocuğu enkaz altında olan anne böyle haykırdı
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İzmir’de meydana gelen deprem sırasında içerisinde 60 kişinin olduğu düşünülen Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Enkaz altında 4 çocuğu bulunan bir annenin acısı ise yürekleri dağladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındaki 4 çocuğunun kunrtarılmasını bekleyen annenin yanına giderek sohbet etmeye çalıştı. Pakdemir, konuşmakta zorlanan, sürekli ağlayan, perişan durumdaki anneye su ikram etti. Suyu içmek istemeyen anne, "Ben burada su içiyorum, yavrularım orada susuz. Güneş doğmadı bugün yavrularımın üstüne" ifadelerini kullandı. 

Pakdemirli ise acılı anneye "Bu enkaz kalkana kadar hiçbir yere gitmiyoruz, hep beraber bekleyeceğiz. Biraz sabır" dedi. 


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