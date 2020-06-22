Rıza Çalımbay: Galibiyet kadar değerli!

22 Haziran 2020 Pazartesi, 00:10

Süper Lig’in 28'inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan İttifak Holding Konyaspor, 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, galibiyet kadar önemli bir puan aldıklarını dile getirdi.

Rıza Çalımbay, şunları söyledi: ''Çok heyenlı bir maç oldu. Maçın başından sonuna kadar mücade içinde geçti. Biz de Konyaspor da çok iyi mücadele etti. Biz güzel bir şekilde golümüzü bulduk. Onu daha iyi şekile çevirebilirdik ama maalesef istediğimizi yapamadık. İkinci yarı oyundan kopmadık. Mağlubiyeti kabul etmedik. Sürekli değişiklikler yaptık. Oyuncu arkadaşlarımızın yerlerini değiştirdik. çift forvetten, üç forvete döndük. En sonunda da golü attık. Galibiyet kadar önemli bir puan aldık.''



"EN ZOR MAÇLARI BİZ OYNUYORUZ"



Rıza Çalımbay, kendileri için yapılan 'çok rahat maçları var' şeklindeki yorumlar ile ilgili olarak ise "En zor maçları biz oynuyoruz. Konya ile oynadık, Kayseri ile oynayacağız. Sonra Kasımpaşa ve Malatya ile oynayacağız ve bu takımların telafisi olmayan maçları oynuyorlar. O yüzden bizim maçlarımız zor geçecek. Bugün sakat arkadaşlarımız vardı. Belki eksiğimiz olmasaydı daha değişik bir maç olabilirdi ama aldığımız puan çok iyi. Bir kaç oyuncumuzu bu maçta kazandık. Bizim için son dakkika atılan gol güzel oldu'' dedi.