Rıza Çalımbay: Turu taraftarımıza armağan ediyoruz
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Dinamo Batumi ile oynanan rövanş maçının beklediklerinden zor geçtiğini ifade eden Rıza Çalımbay, iki maçta da oyuna sonradan giren oyuncuların çok iyi performans sergilediğini belirtti.
Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda deplasmanda 2-1 kazandığı maçın rövanşında sahasında Dinamo Batumi ile 1-1 berabere kalarak play-off turuna yükseldi.
Karşılaşmanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Maçın bekledikleri gibi zor geçtiğini belirten Çalımbay, "İlk oynadığımız maçta da rakip takımı çok iyi biliyorduk. Özellikle deplasmanda iyi oynayan, etkili sonuçlar alan bir takımdı. Öyle oldu.
Biz girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik, şanssızlıklar yaşadık. Golü yedikten sonra oyunu bırakmadık ve tamamen etkili olup, ataklar yaparak pozisyonlar yakaladık. Maçı bırakmadan ataklarımıza devam ettik. Oyun içinde hem oyuncularımızı hem de sistemi değiştirdik. En önemlisi geçen maçta da sonradan giren arkadaşlarımız etkili oldu.
Maçı kazandıran o arkadaşlar oldu. Bunun ne kadar etkili olduğu ortaya çıktı. 11'de oynayanlar kadar dışarıda olanların da önemli olduğu görüldü. Bu arkadaşlar maç kazandırır, kaybettirir. İsteksiz olmak yerine oynamak maçı değiştirir. İki maçta da sonradan giren arkadaşlarımız çok güzel şeyler yaptılar. Güzel bir galibiyet aldılar." ifadelerini kullandı.
"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ DE MUHTEŞEMDİ"
Alınan galibiyeti taraftara armağan ettiklerini belirten Çalımbay, "Taraftarımızın desteği de muhteşemdi. Onların desteği, futbolcuların mücadelesiyle birleşince güzel bir galibiyet oldu, taraftarımıza armağan ediyoruz.
Önümüze bakacağız. Lig maçımız var. İyi başlamamız gerekiyor. Şimdi oynadığımız Batumi takımı kadar biz lige hazır değiliz. Biz yeteri kadar hazırlık maçı da yapmadık. Batumi 22 maç oynadı.
Belki biraz sıkıntı yaşayabiliriz ama sakatlarımız dönerse lige de iyi bir şekilde başlamamız gerekiyor" dedi.
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