Molde-Trabzonspor maçında büyük heyecan
Molde-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 bitti.
Norveç temsilcisi Molde ile Trabzonspor arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçının ilk tehlikeli atağı Trabzon'dan geldi.
Gervinho 5. dakikada topu kontrol edemeyince kaleci Linde topu bloke etti. 10. dakikada Trabzon'un topu direkten döndü, Hamsik şanssızdı.
17. dakikada gelişen Molde atağında Eikrem'in ceza sahasına uzun pasında Brynhildsen, sağ çaprazda kontrol ettiği topu şık bir şekilde Hestad ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
31. dakikada Bakasetas vurdu top yandan dışarı gitti.
İlk yarı 0-0 bitti.
Hakemler: Fabio Verissimo, Rui Teixeira, Pedro Nuno De Sa Martins (Portekiz)
Molde: Linde, Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon, Mannsverk, Wolff Eikrem, Hestad, Risa, Omoijuanfo, Brynhildsen
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Berat Özdemir, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny
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