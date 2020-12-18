Rize Özel İdaresi, yaylaları ‘yeşillendirmek’ için harekete geçiyor
Karadeniz yaylalarında yol yapımına onay vererek endemik bitki örtüsünü yok eden Rize İl Özel İdaresi, doğal yapıyı değiştiren görüntüler oluştuğunu kabul etmesinin ardından yaylalara endemik çim ekme önerisi için harekete geçti.
Fırtana İnisiyatifi “Yarattığınız yıkımı çimlerle kapatamazsınız” açıklamasını yaptı. Cumhuriyet, idarenin skandal kararını ortaya çıkarmıştı.
Kararda Rize sınırları içinde yüksek rakımlarda bulunan yaylalardaki turizm amaçlı yapılan yol imalatları sonucunda doğal yapıyı değiştiren görüntüler oluştuğu vurgulanarak özetle “Endemik bitki örtüsü kaybolmuştur. Yüksek bölgelerde ortamın yeşillik açısından eski halini alması uzun yıllar süreceği gerçeği bilimsel olarak bilinmektedir. Bu olumsuz durumun çözülmesi amacıyla yüksek rakımlarda kısa sürede ortamın yeşermesini sağlayacağı düşünülen endemik çim tohumu uygulama çalışması başlatılmasına ait tarım komisyonu çalışmalarını tamamlayamadığından komisyona ek süre verilmesi kabul edildi” ifadeleri kullanılmıştı.
‘EKİP OLUŞTURULACAK’
Kasım ayında tekrar toplanan idare bu kez endemik çim tohumu uygulama çalışmalarının başlatılması kararı aldı. İdarenin aldığı kararda “öncelikle yol güzergâhında bulunan bitki örtüsü, ot türü ve diğer türlerin tespiti, mevcut yapıyı oluşturan biyolojik durumu, toprak yapısının incelenmesi ve endemik yapının korunması” amaçlandığı anlatıldı. Bu amaçla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden bir ekip oluşturulacağı, inceleme ve bilimsel veriler doğrultusunda rapor hazırlanarak çalışma başlatılacağı belirtildi.
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