Rize ve Artvin'de yaşanan felaket önlenebilir miydi? Naci Görür'den dikkat çeken yanıt

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 10:59

Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Kradeniz'de yaşanan ve özellikle Rize ile Artvin'de etkili olan sel ve heyelanlar hakkında bilgi verdi. Rize ve Artvin'de yaşanan sel ile heyelanlar, 6 yurttaşın yaşamını yitirmesine ve birçok maddi hasar oluşmasına neden oldu. Konuyla ilgili çok sayıda soru geldiğini belirten Görür, dikkat çeken bilgiler verdi.

KORUNMAK MÜMKÜN

Heyelan oluşumunda bölgenin jeolojik, hidrojeolojik ve topografik özelliklerinin önemli olduğunu açıklayan Prof. Dr. Naci Görür, şu bilgileri aktardı:

Şeyl dedğimiz killi ve siltli zeminler su içerikleri fazlaysa ve yüksek açılı şevler oluşturuyorsa heyelan oluşturabilirler. Aşırı yağış ve depremler heyelanları tetikleyen mekanizmalardır. Karadeniz Bölgemiz heyelan oluşumuna uygun koşullara sahiptir. Heyelanlardan korunmak mümkündür.

CAN VE MAL KAYBI ÖNLENEBİLİR

Bir bölgede jeolojik ve uzaktan algılama yöntemleriyle heyelan alanları önceden belirlenebilir. Dolayısıyla oralarda gerekli önlem ve zarar azaltıcı çalışmalar yapılabilir. Duruma göre buralarda, drenaj, ankraj, istinat duvarları, zemin ıslahı, ağaçlandırma ve sakınım çalışmaları yapılarak can ve mal kaybı önlenebilir.