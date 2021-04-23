Rize’de direniş yasak dinlemiyor: “Ben bu köyün sahibiyim”
Rize İkizdere’de bulunan İşkencedere Vadisi’nde taş ocağı yapmak isteyen Cengiz İnşaat’a karşı bölge halkının direnişi bugün de devam ediyor.
Rize İkizdere’de AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat’ın taş ocağı çalışmasına tepki ve direniş bugün de devam ediyor. Yasaklara karşın köy halkı yürüyerek İşkencedere Vadisi’ne ulaşmaya çalışıyor. Cumhuriyet’in ulaştığı köylüler, şirketin makinelerinin alana getirildiğini ancak araçların durdurulduğunu aktardı.
Polis ve jandarmanın barikatlar kurduğunu da söyleyen köylülerden Asuman Fazlıoğlu, “Alana ormandan yürüyerek geldik. Cengiz İnşaat, katliam makinelerini alana gönderdi. Polis ve jandarma burada bizi barikat kurarak karşıladı. Şimdi de sokağa çıkma yasağından dolayı uyarılarda bulunuyor. Size ceza yazarız diyor. Burası sokak değil, bizim çay bahçelerimiz. Burada olma hakkınız var. Bizi cezalarla korkutamazlar. Bizi yenemezler. Biz pes etmeyeceğiz” dedi.
“ONA OY VERENE YAZIKLAR OLSUN”
Alandaki köy halkı bekleyişlerini sürdüreceklerini belirtirken, bölgede çekilen bir videoda Güler isimli yurttaşın polise “Ben bu ülkeye rütbeli asker yetiştirmişim. Sen bana nasıl kıyacaksın?” dediği görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ima ederek konuşan Güler isimli yurttaş, “Adamın çıkarı uğruna yapmadığı şey kalmadı. Ona oy verene yazıklar olsun. Ben seni yönetmek için koydum başıma. Köyümü sat diye koymadım. Hayvancılık çiftçilik yapın diyordu. Şimdi bu nasıl iş? Ben bu ülkenin vatandaşıyım, bu köyün sahibiyim. Gitsin başka yardan para kazansın, benim köyümden kazanamaz. Kendi köyü var oraya neden gitmiyor?” ifadelerini kullandı.
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