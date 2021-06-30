Rize'de ikinci gözaltı... Erdoğan'ın sözü soruldu, verdiği yanıt suç sayıldı
Rize'de bir yurttaş, sokak röportajı sırasında sorulan soruya verdiği yanıt nedeniyle gözaltına alındı.
Rize'de 'Sokak Kedisi' YouTube kanalına yapılan röportajda muhabirin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan'ın dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz ne düşünüyorsunuz" sorusunda cevap veren E.A Savcılık tarafından gözaltına alındı. E.A 'nın "Saçmaladığını düşünüyorum" ifadeleri suç sayıldı.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülke ekonomisini nasıl batırdığını hepimiz görüyoruz. Bügün doğmamış çocuğun rızkını bile yediklerini görüyoruz" diyen E.A konuşmasının ardından göz altına alındı. Evrensel'in haberine göre; 30 yaşında olduğunu ve halen işssiz olduğunu ifade eden E.A "Olduğum memlekette iş imkanı sıkıntılı. Ben 30 yaşışındayım neden çalışamıyorum ki. Şu anda bekarım ben bu işssizlikde nasıl evlenecek bir yuva bir hayat kuracağım" söylemleri ise dikkat çekti.
Cumhuriyet Halk Partisi Rize İl Başkanı Saltuk Deniz konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşmda "Rize'de AKP 'yi eleştirmek ekonomi kötü demek, işssizim demek çevreye sahip çıkmak taş ocaklarına karşı çıkmak suç. Bugünde Sokak Kedisi Youtube kanalında açıklama yapan E.A gözaltına alındı. Gene bugün biri erkek diğeri kız olan iki çocuklarını taciz eden anne ve üvey babaları mahkeme tarafından serbest bırakıldı" diyerek E.A'nın göz altına alınmasına tepki gösterdi.
SOKAK KEDİSİ MUHABİRİ EBRU UZUN İFADEYE ÇAĞIRILDI
Rize'nin hemen hemen her yerinde röportajlarını sürdüren Sokak Kedisi YouTube Kanalı Muhabiri Ebru Uzun Pazar Savcılığı talimatı ile ifadeye çağırıldı. Sosyal medya hesabından "Arkadaşlar İfadeye gidiyorum" diyerek duyurdu. Sokak Kedisi resmi Twetter hesabından yapılan paylaşımda "Sokak Kedisi kanalı ile, halkın gerçek sesini duyurmak için çıktığım bu yoldan geri dönmeyecek, şimdiye kadar halkın attığı sessiz çığlığın mikrofonu olmaya devam edeceğim. Sevgilerimle..." şeklinde paylaşımda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde de sokak röportajında iktidarın ekonomi politikasını eleştiren Mehmet Ali Sancaktutan adlı yurttaş "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret" iddiasıyla ifadeye çağrılmıştı.
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