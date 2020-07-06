Rizeli gençlerin hazırladığı yarışma parkurundaki ekipmanlar yakıldı
Rize'de, bir grup gencin 'Survivor' yarışmasından esinlenerek hazırladığı parkurdaki ahşap ekipmanlar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Merkeze bağlı Muradiye beldesinde bir araya gelen gençler, beldenin eski adı 'Uruspa'dan yola çıkarak, 'Uruspasurvivor' adını verdikleri yarışmalar düzenliyor. Beldenin değişik yerlerinde parkurlar oluşturan gençler, otomobil lastiklerinin içinden atlıyor, birincilik için engelleri aşmaya çalışıyor. Ancak bu sabah tekrar parkura giden gençler ahşap ekipmanların yakıldığını görünce büyük şok yaşadı. Gençlerin yarışmalarda kullandığı ahşap ekipmanların, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığı belirlenirken, şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.
Yarışmacı Ethem Sakal, “Neden yapıldı bilmiyoruz. Biz burada eğlenerek bir şeyler yapmaya çalışırken, bunu yapanlar neyi amaçladı? Bir gün önce buradaydık, parkurda oyun oynadık gittik, sabah geldik her şey yakılmış. Suçlu bulunsun ama biz daha iyi bir parkur hazırlayarak eğlenceye devam edeceğiz” dedi.
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