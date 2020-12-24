Rizespor, Antalyaspor'u 2-1 yendi
Süper Lig’in 14. haftasında Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor’u konuk etti.
Süper Lig’in 14. haftasında Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor’u konuk etti. Maçı Rize 2-1 kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Çaykur Rizespor’un 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
7. dakikada Çaykur Rizespor’da Milan Skoda’nın pasında ceza sahasının ortasında topla buluşan Yasin Pehlivan vuruşunu yaptı, top ağlarla buluştu. 1-0
37. dakikada Fraport TAV Antalyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Fredy, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan vuruşunu yaptı ama top auta çıktı.
45. dakikada önündeki topla kaleci ile karşı karşıya kalan Skoda, Veysel’in müdahalesi ile yerde kaldı. Yapılan faulün ardından ceza yayının hemen dışında topun başına geçen Tunay’ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.
59. dakikada Skoda skoru 2-0 yaptı.
61. dakikada Antalyasporlu Podolski maçın skorunu ilan eden golü attı: 2-1.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Mustafa Sönmez xx, Özgür Ertem xx
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xxx, İsmail xx, Morozyuk xx, Meriah xx, Talbi xxx, Baiano xx, Andrade xx, Yasin Pehlivan xxx, Michalak xx, Tunay xx, Skoda xx
Yedekler: Tarık, Selim Ay, Alberk, Jovancic, Onur Bulut, Doğan Erdoğan, Mithat, Donsah, Kemal Rüzgar, Samudio
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Fraport TAV Antalyaspor: Ruud Boffin x, Veysel x, Eren x, Bünyamin x, Kudryashov xx, Naldo xx, Amilton x, Fredy x, Nuri xx, Sidney Sam x, Lukas Podolski x
Yedekler: Ferhat, Ersan, Mert, Doğukan, Mevlüt Han, Imeri, Hakan, Jahovic, Orgill, Gökdeniz
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Yasin Pehlivan (dk. 7), Skoda (59) (Çaykur Rizespor), Podolski (61)(Antalya)
Sarı Kartlar: Yunay Torun, Baiano (Çaykur Rizespor), Amilton, Veysel (Fraport TAV Antalyaspor)
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