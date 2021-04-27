Rizespor Başkanı Kartal'dan Beşiktaş öncesi ilginç açıklamalar
Rizespor Başkanı Kartal, “Prim söylentileri doğru değil" dedi.
Süper Lig’in 38. haftasında lider Beşiktaş’ı sahasında ağırlayacak Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Beyaz Tv’ye açıklamalarda bulundu. Kartal, “Prim söylentileri doğru değil. Bu maça artı prim yok” dedi.Mücadelenin hakemi Abdülkadir Bitigen’in iyi bir maç yönetmesini isteyen Çaykur Rize Başkanı, “Henüz kendimizi garantiye alamadık. Biz de kazanmak zorundayız. Gençlerbirliği maçına eksik kadro ile çıkmadık. Her şey söylenecek ama biz doğru olanı yapıp söylenilenleri sallamayacağız” diye konuştu.
Karşılaşma öncesi çok konuşulan teknik direktörlerine de değinen Hasan Kartal, “Bülent Uygun'un Fenerbahçeli olması maçı etkilemez. Bülent hocaya güveniyorum, eğer yanlış bir şey görsem müdahale ederim zaten” ifadelerini kullandı.
'BEŞİKTAŞ'A YENİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUM'
Çaykur Rizespor Başkanı Kartal, zorlu karşılaşma ile ilgili sözlerine “Beşiktaş maçından en az beraberlik bekliyorum. Beşiktaş'a yenileceğimizi düşünmüyorum. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Yukarıya da heyecan gelsin, orada da mücadele olsun” diyerek devam etti.
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