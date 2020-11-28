Rizespor-Galatasaray karşı karşıya
Süper Lig'de Rizespor-Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'de Rizespor-Galatasaray karşı karşıya geliyor.
RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Emir, Melnjak, Donsah, Abdullah, Baiano, Boldrin, Samudio, Skoda
GALATASARAY: Fatih, Lines, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Dİagne
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